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Ученые вывели ген, который можно «подселить» в клетку, повысив сопротивляемость онкологическим заболеваниям.

Ученые из Университета Пенсильвании начали подготовку к использованию технологий CRISPR для лечения пациентов с тяжелыми формами онкологических заболеваний. В рамках исследований генные инженеры возьмут иммунные клетки пациентов для редактирования с помощью методик CRISPR-Cas, которые позволят отредактировать геном. Авторы эксперимента надеются, что обновленные клетки смогут успешно идентифицировать частицы опухоли, что бы бороться с ними. На данный момент 18 пациентов изъявили желание принять участие в исследовании.

Единственное препятствие в реализации проекта – законодательные ограничения. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения еще не выработала механизмы контроля над редактированием человеческих генов. Стоит отметить, что в прошлом году китайские специалисты успешно внесли изменения в зародышевую ДНК, но ряд экспертов выдвинули предположения о неизученных опасностях, которые может вызвать инновационный метод терапии.

Джон Доэнч из Университета Пенсильвании убежден, что подобные опасения напрасны. Так, ранее методики CRISPR позволили создать иммунные клетки CAR-T, которые могут повысить сопротивляемость организма онкологическим процессам. Они содержат ген PD-1, который планируют «поселить» в клетки больных людей. Считается, что его наличие сможет ликвидировать возможные побочные эффекты. Если медицинские ведомства США разрешат редактирование человеческой ДНК, то уже в скором времени «генный нож» смогут использовать в борьбе с раком.