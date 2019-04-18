Мозг переживает тело: ученые приблизились к бессмертию

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Ученые доказали, что мозг функционирует некоторое время после смерти.

Новые исследования подтвердили, что человек может осознавать факт своей смерти – это доказывает работоспособность мозга после остановки кровообращения. Группа ученых собрала показания и амбулаторные данные людей, переживших остановку сердца. Целью исследования был поиск доказательств мозговой активности.

Так, реаниматолог Сэм Парния провел опрос пациентов на предмет их ощущений в момент клинической смерти. Как оказалось, все пациенты четко осознавали факт своей смерти, и могли описать происходящее вокруг с высокой достоверностью. Это противоречит практике, по которой смерть объявляют через некоторое время после остановки сердца.

Продолжение... На пороге к созданию вечной жизни: Учёные оживили мозг мёртвой свиньи Часть мозговых функций животных была восстановлена после смерти. Открытие позволит реанимировать людей после инсультов и сердечных приступов. Тот факт, что некоторые пациенты детально могли описать работу реаниматологов и медсестер, которые «запускали сердце», можно объяснить лишь мозговой активностью. Ученые отобрали 2060 случаев клинической смерти, опросив 140 выживших пациентов. Большинство людей своими показаниями подтверждали, что мозг переживает тело. По мнению доктора Парния, ученые смогли приблизиться к бессмертию.

Данные тезисы подтверждает недавний эксперимент, в ходе которого нейрохирурги смогли возродить мозговую активность мертвых свиней. Эти открытия могут привести к пересмотру критериев, по которым современная медицина прекращает реанимацию.