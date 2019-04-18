«Губит людей не пиво»: Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря хмельному напитку

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Учёные смогли восстановить рецепт пива империи Уари, существовавшей на территории современного Перу с 600 до 1100 года.

Империя Уари, которая существовала в Центральных Андах до известных всему миру инков, привлекает археологов и историков мира из-за своего миролюбивого образа жизни. Многие учёные не могут понять, как такому крупному государственному объединению удалось просуществовать 500 лет, не ведя военных действий с соседями и между собой. Антропологи Райан Уильямс и Донна Нэш, изучающие андских индейцев, пришли к выводу, что империю Уари спасло умение варить вкусное пиво.

В конце 90-х годов прошлого века археологи обнаружили на территории Перу древнюю пивоварню, достаточно крупных размеров. В первом тысячелетии нашей эры здесь находился крупный город Серро-Баул. В пивоварне были найдены фрагменты глиняных кувшинов и прочей посуды, которая использовалась для приготовления алкогольного напитка. Продолжив раскопки, исследователи обнаружили на территории древнего города множество питейных заведений и складов, в которых хранилось пиво. Сопоставив факты, учёные сделали вывод, что в Серро-Бауле проходили пивные фестивали, на которые регулярно собиралась вся политическая элита империи Уари. Эта традиция была настолько почитаемой в государстве, что благодаря ей Уари не воевала все 500 лет существования. Вожди решали все вопросы за столом. Как пелось в одной известной песне: «Губит людей не пиво».

Новые технологии позволили учёным достоверно восстановить рецепт уарийского пива. Для этого эксперты взяли осколок кувшина, разогрели его лазером и смогли получить микрочастицы, сохранившиеся в глине. Пиво уарийцев делалось из кукурузы и местного сорта перца, способного расти при любых погодных условиях.