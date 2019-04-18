На пороге к созданию вечной жизни: Учёные оживили мозг мёртвой свиньи

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Часть мозговых функций животных была восстановлена после смерти. Открытие позволит реанимировать людей после инсультов и сердечных приступов.

Группа исследователей из Йельской школы медицины экспериментально подтвердила способность мозга к восстановлению после смерти. Ранее считалось, что клетки мозга при отсутствии кислорода начинают стремительно погибать уже через несколько минут после остановки кровообращения – и процесс этот считался необратимым.

Для исследования было отобрано 32 мозга свиней, которых на некоторое время лишили кислорода. Система BrainEx, имитировавшая биение сердца для снабжения мозга кровью, позволила «запустить» некоторые процессы в мозге. Исследование клеток подтвердило наличие химических реакций, которые не свойственны погибшему органу. При этом полную активность восстановить не удалось.

Данное исследование позволяет опровергнуть медицинские правила, согласно которым смерть констатируют после потери функций кровообращения или работы мозга. Дальнейшее усовершенствование BrainEx позволит возвращать к жизни людей, переживших инсульт или сердечный приступ.

Важно заметить, что исследователи оказались лишь на пороге вечной жизни. Ученые оживили мозг свиньи, но что бы вернуть млекопитающее к полноценной жизнедеятельности потребуется вмешательство в генную структуру. Еще несколько лет назад ученый Хосе Луис Кодейро подчеркивал прогресс, который наметился в вопросах увеличения продолжительности жизни. Так, эксперименты позволили мышам достичь возраста, который эквивалентен 450 человеческим годам. Эксперт убежден, что человеческий организм имеет все ресурсы для бессмертия. Доказательством этого являются стволовые клетки, которые не подвержены процессам старения, раковые клетки с точки зрения биологии бессмертны вовсе.