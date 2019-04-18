«Христос воскрес, Земля усопла»: Горящие церкви по всей планете грозят Судным днём в Пасху

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Сгоревший Нотр Дам должен стать лишь первой ласточкой в череде пожаров, которые в следующие 10 дней заполнят всю Землю – к такому выводу пришёл сразу ряд религиозных и научных специалистов. Каким образом? Рассказываем:

Пожар в Соборе Парижской Богоматери стал трагедией для Франции и христиан всего мира. Известно, что 15 апреля вечером храм вспыхнул как спичка и выгорел почти весь – остались стоять только каменные части. Шпиль и свод рухнули. Смерть одной из главных святынь Европы вызвала мощнейший резонанс по всему миру.

Кроме того, следом пошли сообщения о возгорании церквей по всему миру – например, в Белоруссии, в деревне Ремни сгорела православная церковь, построенная в 1896 году. Причина произошедшего также вызывает вопросы.

По словам российских космологов, события произошли одновременно с особо мощными вспышками на Солнце. Российские уфологи, проведя точные расчёты смогли связать выброс коронической массы на Солнце и возгорание деревянных строений и лесов на Земле.

По их словам, через несколько дней должна произойти новая вспышка, мощнее прежней, что приведёт к ещё более серьёзным последствиям.

Однако, ряд религиозных деятелей выдвинул свою версию событий. По их словам, возгорание церквей вызвано грехами землян в канун грядущей Пасхи. Как считают духовные специалисты, если ситуация не будет исправлена в течение 10 дней, в светлый праздник 28 апреля землян ждёт Судный день

«Христос воскрес, Земля усопла», - так они характеризуют это событие. Известно, что христианский праздник Пасха (англ. Easter) имеет широчайшую известность и среди православных, и среди католиков. Праздник связан с чудесным воскрешением Иисуса после смерти от истязаний и имеет огромный символизм для всех христиан мира.

Для верующих Пасха символизирует духовное перерождение и очищение от грехов (смерть во грехе едино с воскрешением в благости). По словам религиозных специалистов, той же идее служит и Судный день – переродиться в новом обличье и ответить за свои грехи.

Как считают эксперты, горящие по всей планете церкви – это знак свыше и повод задуматься о своём грехе, дабы его исправить. Сделать это необходимо до наступления Пасхи, иначе планетарная катастрофа может очистить мир от всех грешников разом, как это произошло с библейским потопом.