Технология редактирования генов уничтожит вирус герпеса

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Практически каждый второй человек на планете имеет в организме вирусные клетки герпеса. Ученые изобрели методику, которая поможет избавить население от этого заболевания.

Вирусы герпеса являются причиной слепоты, врождённых дефектов опоясывающего лишая и даже рака. Эксперты долго не могли избавиться от болезни, пока не изучили технологию изменения генов.

До недавнего времени лучшим методом уничтожения вируса была блокировка размножающего фермента. Однако данный способ не уничтожал инфекцию полностью, она всего лишь переходила в «спящий» режим.

Технология редактирования генов позволяет уничтожить скрытые вирусы. Ученые выяснили, что, если разорвать ген в одном месте, то активность вируса уменьшается на 50%, а при разрыве двух мест ДНК на — 95%.

Представители Утрехтского университета разработали метод безболезненного удаление «вредного» гена из организма. Ученые также надеются, что сумеют удалить и «спящие» клетки герпеса».