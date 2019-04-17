Лучше робота и человека: Учёные создали искусственный мозг

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Ученые из Университета Тохоку совершили революцию в науке: они разработали устройства спитроники, которые стали главным элементом нейронного мозга.

Исследователи заметили, что с развитием цифровых технологий человеческий мозг работает с ограниченными возможностями. Выполняя сложные задачи, он использует «простую архитектуру», которая в разы слабее компьютерной. Поэтому создание аппаратных схем, основанных на нейронных процессах, представляет большой интерес для ученых.

Разработанный учёными из университета Тохоку виртуальный мозг, имитирующий человеческий, способен с минимальными затратами обработать огромное количество информации. Также нейронная сеть может анализировать полученный опыт и прогнозировать варианты развития событий. Технология спитроники позволяет заявлять о том, что новый мозг значительно лучше как робота, так и человека.

Ученые уверяют, что виртуальная сеть имеет преимущество перед искусственным интеллектом. Вскоре ожидают расширение технологии до уровня отдельных блоков, которые смогут обрабатывать изменяющуюся во времени информацию.