Палеонтологи в гневе: Единственного в мире детёныша тираннозавра Рекс продадут за $3 млн

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Его продаёт американец, который 6 лет назад обнаружил останки на частной территории. Учёные возмущены, так как более не смогут изучать данный экспонат.

На американском аукционе eBay можно купить абсолютно всё. Исключением не стали даже останки детёныша тираннозавра Рекс, которым около 68 млн лет.

6 лет назад американец Алан Детрич смог обнаружить останки тираннозавра на частной территории и по закону они принадлежат ему. Через 4 года он отдал их на временное пользование Музею естественной истории Канзасского университета.

Но сейчас забрал их от туда и решил продать практически за 3 млн долларов. Скорее всего американец не спроста «одолжил» тираннозавра в музей. Вероятно он хотел сделать ему рекламу, чтоб сейчас выгодно продать.

Палеонтологи находятся в гневе. Ведь единственного в мире детёныша тираннозавра Рекс продадут за $3 млн. По их мнению музеи не смогут приобрести этот экспонат за столь высокую цену, а если он перейдёт в частную собственность, то изучение его будет невозможно. Это значит, что до конца определить происхождение младенца Рекс не получится.

Специалисты считают, что шансы продать тираннозавра невелики. Однако статистика показывает другое. Сейчас более 35 человек в час просматривают предложение и данные продавца, а в сутки это более 400 человек.