Теория заговора в силе: Масоны диктуют учёным нужную информацию ради «блага людей»

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Новые исследования могут быть простым вымыслом ради более простого управления населением Земли.

Учёных всегда люди уважали, хоть и не всегда понимали их слова. Современные исследователи занимаются очень странными и необычными наблюдениями, что в итоге впечатляет общественность. Естественно, инновационные открытия провоцируют недопонимание общества, но в основном учёные получают высокий уровень доверия от людей, россияне не исключение. Но, иногда данные изучений наталкивают на мысль, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Самая таинственная и мистическая организация, о которой говорят часто шёпотом – масоны. Согласно предположениям аналитиков, этот особенный клан создан «правителями», которые контролируют поведение людей через коллективное сознание и даже в некотором роде внушение. Вполне возможно, что вездесущие масоны могут диктовать учёным нужную информацию ради «блага людей».

Если верить конспирологам, теория заговора в силе. Эту информацию скрывают члены мирового правительства, чтобы не сеять панику в глазах людей. Осознать, что Земля под властью узкого круга людей очень трудно. Конспирологи намекают, что эра правления масонов рассчитана на всю жизнь Земли, поэтому не стоит думать, что это временное явление. Возможно, масоны диктуют учёным какие именно исследования проводить и так получаются страшные гибриды и уродства. Много опытов проводят на грызунах, обезьянах, но где гарантия, что нет существующей испытательной базы, которая исследует людей? Кроме этого учёных могут обязывать говорить те данные, которые специально либо «добивают» обречённых смертельными болезнями людей или же новостями о новой супер вакцине. Есть вариант и того и другого в нашем мире, вот и один из эффективных рычагов управления людьми. На самом деле учёные это особенный «инструмент» влияния на людей без малейших усилий. Стоило им сообщить, что в костном мозге женщин нашли сперматозоиды, как писало издание «Версия. Инфо», как сразу же ополчились феминистки.

Только рассказали, что Wi-Fi не вреден, взбунтовались родители и педиатры. Это ещё не все примеры реакции людей на новости учёных, но время покажет есть ли настоящая связь между масонами и исследователи, как говорят уфологи.