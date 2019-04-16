Первое в мире живое сердце удалось напечатать учёным на 3D-принтере

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Оно состоит из жировых клеток человека, выглядит и работает, как настоящее. Напечатанное сердце имеет небольшой размер, но подойдёт уже сейчас для пересадки кролику, уверены учёные.

Первое в мире живое сердце с помощью технологии 3D-печати создали специалисты из Тель-Авива. Как сообщили в пресс-службе Израильского университета, учёным удалось решить одну из главных задач современной медицины. Отмечается, что теперь лечение будет проходить гораздо проще. Эксперты уверены, уже через 10 лет пациентам не нужно будет ждать, пока в больнице появятся органы для пересадки. Медицинские учреждения смогут напечатать их самостоятельно.

Сердце, которое удалось напечатать, действительно очень маленькое. Медики сравнивают его размер с ягодой. И, хоть для пересадки человеку оно не подходит, его можно использовать. Учёные уверены, что уже через год можно будет говорить о проведении операции по пересадке органов животным. Уже сейчас эксперты хотят проверить, насколько это возможно. В рамках эксперимента было распечатано не одно, а сразу десяток сердец. Известно, что печать на 3D-принтере одного органа такого размера занимает примерно 3 часа.

Это не первый случай печати органов. Несколько лет назад в Китае была проведена операция по замене коленного сустава. Чтобы создать новые ткани, пациенту добавили в колено специальный материал – тантал. Это довольно редкий в природе металл. При этом больному удалось самостоятельно совершить несколько простых движений.