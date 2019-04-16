Учёные обнаружили крошечные частицы микропластика в чистом горном воздухе

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Эксперты взяли пробы дождя и снега и выяснили, что воздух даже в горной системе Пиренеев не такой чистый, каким должен быть. Оказалось, что опасные частицы микропластика способен разносить ветер. Учёные отметили, что выводы крайне неутешительны.

Горная система Пиренеи, расположенная между Средиземным морем и Бискайским заливом сразу в трёх странах – Франции, Испании и Андорре – тоже ощутила на себе негативные последствия человеческой деятельности.

Исследование проводили французские учёные. Они на протяжении пяти месяцев брали пробы и анализировали их состав. В результате эксперты обнаружили, что даже в чистом горном воздухе есть крошечные частицы микропластика. Это говорит о том, что волокна способны разноситься ветром на очень большие расстояния – по подсчётам экспертов, примерно 100 км. Это демонстрация пассивного загрязнения планеты. Даже без участия каких-то конкретных действий людей природе всё равно наносится вред. За время эксперимента свыше 300 частиц микропластика осело из воздуха.

Известно, что до конца их влияние на организм человека не изучено. Специалисты полагают, что оно может быть крайне опасным и токсичным для людей в том числе. По борьбе с пластиком в мире проводится множество кампаний. ЕС утвердил законопроект, который начнёт действовать в 2021 году. В соответствии с ним на территории европейских государств запрещается использование одноразовой посуды, ватных палочек и некоторые другие категорий изделий из данного материала.