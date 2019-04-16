Акула как разведчик-камикадзе: Созданное Нибиру чудовище-стетакант может стать новым живым оружием

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Уникальный древний мутант может выполнять роль сонара и одновременно быть «убийцей» подлодок, если ученые возродят его из извлеченного ДНК.

Археологи раскопали останки странного существа, которое предположительно относится к виду Stethacanthus отряда Symmoriiformes, проще говоря - это акула, только очень необычного вида. Кроме особенностей, отличающих современных акул, у этой есть странный нарост на спине, в виде подставки, покрытый то ли шипами, то ли шерстью, это же «покрытие» есть на голове рыбы и передних плавниках, а в остальном - обычная акула: торпедообразное тело, плавники, хрящи и зубы. Встретить акулу можно было в Северной Америки, Азии и России.

Эти непонятные шипы или шерсть, как и странного вида плавник, не дают покоя исследователям. Ученые считают, что плавник был только у самцов и выполнял роль магнита для самок в период спаривания, а вопрос о «шерстяном покрытии» пока остается открытым. Также ученые не могут объяснить, как в эпоху динозавров могло выжить существо размером всего 0,7-2 метра.

Сторонники альтернативных теорий, придерживаются другой версии. Этот стетакант – чудовище созданное богами с Нибиру как разведчик-камикадзе. Благодаря своим размерам акула не привлечет внимания врагов. Плавник животного мог выполнять функции сонара, как у некоторых современных морских обитателей, и находить объекты на воде и под водой, а затем он мог либо уничтожить объект оружием, которое крепилось к шипам на голове и передних плавниках или пришельцы могли считывать сигналы рыбы и наносить удар самостоятельно.

Такая акула, если ученым удастся ее возродить из ДНК, может стать новым идеальным живым оружием для ВМФ любой страны. Этот призрак может находить объекты на любой глубине, а сам оставаться незаметным. Кроме того, такой разведчик не требует особых затрат на производство и содержание – он сам размножается и сам находит себе еду, а такое самовоспроизводящееся оружие можно использовать как камикадзе, что тоже даст большое преимущество военным. Остается только вырастить это оружие судного дня и тратиться на содержание военных судов уже не придется.