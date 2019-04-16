Останки дракона-пришельца и великанов могли появиться из-за ядерной войны

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25 тысяч лет назад на территории Челябинской области была битва, которая уничтожила рептилоидов с Нибиру и древних гигантов-землян. На это указывает радиационный фон.

Специалисты NASA утверждают, что Земля неоднократно подвергалась бомбардировкам из космоса. Доказательства разбросаны по всей Земле. Это кратеры искусственного происхождения, которые в среднем достигают 3 метров в диаметре, хотя есть и 120-метровые. Ученые считают, что это следы падения метеоритов, а уфологии уверены, что на Земле была ядерная война.

Оснований для версий о ядерной войне достаточно. Самое главное доказательство – в кратерах не обнаружены остатки метеоритов, а они должны быть обязательно. Кроме того, в некоторый местах исследователи заметили высокий радиационный фон, который нельзя объяснить залежами у поверхности урана, плутония и других опасных металлов. Кроме того, некоторые воронки не имеют характерной для падения метеорита формы.

В качестве дополнительных аргументов, исследователи приводят древние тексты и сказания народов мира, в каждом из которых упоминается страшное оружие богов в виде столбов огня, уходящих в небо, и последующих катастроф: засухи, потопа и голода, что характерно для атомного взрыва.

Наиболее реалистичное описание войны могущественных сил описано в Ведах. Толкователи даже смогли найти место сражения. Предположительно это произошло на месте Челябинска, где до сих пор в некоторых местах, особенно возле озера Карачай, счетчики Гейгера «сходят с ума», а в самом озере исследователи не раз находили металл, оплавленный при сверхвысоких температурах и запекшийся песок. Учитывая возраст находок, приходится признать, что 25 тысяч лет назад технологии были более совершенны, чем сейчас.

Еще один вопрос, который волнует археологов, куда делись существа, которые создали эти технологии. Уфологи считают, что они все погибли. Так, например, многие культуры свидетельствуют, что Землю населяли гиганты и инопланетные существа: драконы, полулюди-полузвери и так далее. Логично предположить, что найденные в Китае останки дракона-пришельца и захоронения великанов в Сибири могли появиться после ядерной войны, которую никто не смог пережить. Земля могла не выдержать и совершить мгновенный прыжок с орбиты, а когда гравитация Солнца вернула ее назад, планета ожила и стала домом для других существ.