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Который будет считывать информацию из мозга человека и переносить её в компьютер. Сегодня учёные уже могут считывать ряд импульсов, воспроизводимых мозгом и переносить их в ПК. Изобретение может стать открытием года.

Научные сотрудники по всему миру давно работают над тем, чтобы создать «суперкомпьютер», который смог бы считывать информацию из мозга человека, и переносить её в память ПК.

Похоже, группе учёных из Общественного университета исследования естественных наук в США это удалось. У них вышло открыть новый квантовый материал, способный преобразовать сигналы из мозга в данные, которые сможет считывать ПК.

Этот материал открыли ещё в 19 веке в Уральских горах. И только сейчас он может по-настоящему «проявить» себя, участвуя в создании инновационного компьютера.

Пока разработка находится на начальном этапе и говорить о её результатах рано. Учёные уже смогли «научить» новое изобретение считывать ряд веществ, которые передают импульсы между нейронами мозга.

Этой разработкой заинтересовались многие авторитетные организации. Например, Управление военно-морских исследований и Министерство энергетики США. Это значит исследователи нашли что-то действительно интересное и достойное внимания.

Если учёные доведут дело до конца и Горный минерал Урала поможет им создать инновационный компьютер, то в скором будущем получится диагностировать сложнейшие неврологические заболевания, воспроизводить из памяти давно забытую информацию и вечно хранить знания величайших людей.