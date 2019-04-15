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По их мнению, это поможет избежать ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета 2 типа у населения. Также это снизит расходы на здравоохранение.

Учёные из школы науки и политики питания Фридмана в Университете Тафтса считают, что обязательная политика маркировки сахара на пищевых продуктах вступит в силу в 2020-2021 годах. А недавнее исследование американских учёных показывает, что указав эту информацию на этикетке, в стране удастся предотвратить почти 1 миллион случаев сердечных болезней, инсульта и сахарного диабета 2 типа. С точки зрения экономической эффективности это также выгодно. Здоровому населению не придётся обращаться в клиники, а значит можно сэкономить на здравоохранении.

Добавленный ярлык станет важным шагом к политике уменьшения употребления продуктов с высоким содержанием сахара.

На сегодняшний день американцы употребляют в своём рационе более 15% от общего количества калорий из добавленных сахаров, а чрезмерное потребление их связано с повышенным риском кардиометаболических заболеваний.

Будем надеяться, что подобные исследования проведут и в нашей стране, и в скором времени мы узнаем, что российские учёные требуют от производителей продуктов питания указывать количество сахара на этикетке.

Однако насколько выгодно это будет тем компаниям, которые осознанно занижают количество сахара на этикетке, тем самым обманывают и травят народ? Скорее всего, совсем не выгодно, ведь их продукт начнут употреблять меньше, а значит прибыль тоже уменьшится.