Сегодня, 19:16

Выяснилось, что некоторые металлы могут быть твердыми и жидкими одновременно.

До недавнего времени науке было известно три основных агрегатных состояния веществ – жидкое, твердое и газообразное. Отчасти, к ним относили и плазму, в которую превращается газ под воздействием температуры. Но недавнее исследование расширило фундаментальные понятия физики: оказывается, ряд металлов могут переходить в четвертое агрегатное состояние.

Зачастую, переход из одного агрегатного состояния в другое происходит под воздействием температуры. Можно расплавить металл, превратив его в жидкость, а при дальнейшем нагревании жидкость превратится в газ. Ученые из Эдинбургского университета нашли исключение из этого принципа: под воздействием давления и температуры калий принял сразу два агрегатных состояния. Большинство атомов этого металла образовали твердую решетчатую структуру, а параллельный набор частиц сохранялся в жидком состоянии. Пока авторы открытия называют это состояние расплавленным.

Пока рано утверждать, что было открыто четвертое агрегатное состояние. На данный момент исследователи работают над доказательством стабильности этого открытия. Это исключит вероятность того, что «четвертое состояние» является переходным. Считается, что еще несколько металлов могут обладать подобными свойствами.