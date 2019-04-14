На пороге создания «супермозга»: Учёные подключат разум человека к компьютеру и создадут «интернет мысли»

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Компьютерные технологии и биотехнологии общества будут внедрены в голову человека – в прямом смысле слова.

Пройдут десятилетия прежде чем учёные осуществят задуманное – подключат разум человека к компьютеру и создадут «интернет мысли». Такая технология позволит получать мгновенный доступ к данным и свяжет умы людей между собой. Специалисты стоят на пороге создания «супермозга», однако на их пути есть ряд препятствий.

Для осуществления задуманного, учёные вступили на порог международного сотрудничества, которое позволит им воплотить различные новаторские разработки. Речь идет об использовании комбинации нанотехнологий, то есть искусственного интеллекта, с помощью которого люди смогут беспрепятственно подключать свой мозг к облачному хранилищу компьютеров. Это позволит осуществлять сбор информации из Интернета в режиме реального времени.

«Устройства могли бы перемещаться по сосудистой сети человека, преодолевая гематоэнцефалический барьер и точно самопозиционироваться внутри клеток мозга», – объяснил Роберт Фрейтас младший, старший автор исследования.

Исследователи утверждают, что интерфейсы не остановятся на соединении людей и компьютеров. Сеть мозгов также может помочь сформировать то, что они называют «глобальным супер-мозгом», который позволил бы людям мыслить коллективно.

Недавно учёные провели исследование в ходе которого соединили человеческий мозг нескольких участников. Они выполняли коллективные задачи играя в тетрис, где каждый человек координировал фигуры, подбирая их вместе при падении.

Несмотря на функциональность эксперимента, проект все еще находятся в зачаточном состоянии по сравнению с тем, что, по словам исследователей, будет существовать в будущем.