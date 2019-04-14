Форум «Green Talent» открыл прием заявок на конкурс

Сегодня, 11:03

Молодые ученые и исследователи со всего мира могут принять участие в конкурсе «Green Talents».



Объявлено о начале приема заявок. Специалисты могут поделиться своими идеями устойчивого развития с широкой аудиторией и получить возможность встретиться с выдающимися немецкими исследователями в этой сфере.



Проекты, представленные на конкурс, будут рассмотрены компетентным жюри. Авторы 25 лучших работ станут участниками программы, получив статус «Green Talent 2019» и приглашение на двухнедельную оплачиваемую поездку на Green Talents Science Forum 2019 года (www.greentalents.de).



Форум 2019 года будет посвящен цифровизации – участники мероприятия попытаются понять, как цифровизация может оказывать влияние на устойчивое развитие в социуме и науке. Участники программы в течение двух недель не только смогут пообщаться с лучшими немецкими экспертами и обсудить возможность дальнейшего взаимодействия и сотрудничества, но и побывать на ведущих предприятиях страны, в учреждениях и компаниях, в приоритете деятельности которых – устойчивое развитие.