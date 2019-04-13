Армагеддона не будет: Илон Маск разрушит астероид

Сегодня, 14:02

NASA заключило контракт с компанией Space X на перенаправление астероида с земной орбиты.

Сегодня стало известно о заключении контракта на $69 миллионов. Речь идет о программе Double Asteroid Redirection Test (DART), заключающейся в кинетическом воздействии космических аппаратов на приближающиеся околоземные объекты. Постройкой ракеты для данной миссии займется компания Илона Маска.

В случае успеха, ракета сможет изменить траекторию движения астероида, исключив возможность столкновения с Землей. В меньших масштабах программу протестировали в 2005 году, когда NASA запустило аппарат Deep Impact. Благодаря 370-килограммовому снаряду он смог разрушить комету Темпеля. Все это подтвердило возможность предотвращения столкновения Земли с небесными телами.

По расчетам ученых, для предупреждения столкновения требуется узнать об опасном объекте за два года до предполагаемого удара. А применительно к большим астероидом эта цифра может достигать 20 лет. Пока неизвестно – сможет ли ракета перенести заряд, необходимый для изменения курса большого астероида.

Запуск ракеты Falcon 9 с оборудованием DART планируется в следующем году. Считается, что оно сможет перехватить астероид Дидим осенью 2022 года. К тому моменту небесное тело будет находиться в 11 миллионах километров от Земли. В случае успеха, Армагеддона не будет, а Илон Маск, посредством своей ракеты, разрушит астероид.