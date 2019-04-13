Астрономы нашли человечеству новый дом - «Супер-Земля» покрыта водой и может быть пригодна для жизни

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«Близнец» находится в 4,2 световых годах от Солнечной системы, а его размеры говорят о схожести с нашей планетой.

В ходе наблюдений за красным карликом Проксима Центавра, астрономы смогли рассмотреть ранее неизвестную планету. Проксиму Б обнаружили благодаря оборудованию обсерватории Ла-Силья в Чили. В частности, на телескоп был установлен прибор Planet Searcher, который фиксирует любые движения, вызываемые гравитацией.

Новая планета вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра на удалении, достаточном для существования воды на поверхности Проксимы Б. Пока неизвестно, есть ли там биологическая жизнь, но ученые настроены скептически. По предварительным расчетам, планета делится на два климатических пояса – с крайне высокой температурой и запредельно низкой. Не исключено, что атмосфера новой планеты бала разрушена мощными вспышками светила.

Тем не менее, дебаты о пригодности планеты для жизни не прекращаются. Скептики уверены, что температура на «новой Земле» колеблется в районе -234 градусов по Цельсию. С другой стороны, размер планеты в шесть раз превышает размер Земли, что может говорить о наличии поясов, пригодных для жизни. Пока непонятно – астрономы нашли человечеству новый дом, или эта планета не сможет в будущем принять биологические виды. Возможно, «Супер-Земля» покрыта водой и может быть пригодна для жизни – но это предстоит доказать.

Больше информации о новой экзопланете будет получено посредством орбитального телескопа Gaia, который в скором времени закончит свою миссию. По предварительным расчетам, он сможет сделать детальные снимки Проксимы Б.