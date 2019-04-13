Несколько коротких перерывов позволят освоить любой навык – учёные

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Исследование доказало, что во время обучения нужно отвлекаться и тогда эффективность работы увеличится многократно.

Сотрудники национального института здоровья провели эксперимент с пациентами клиники, перенесшими инсульт. Во время исследования участникам предложили освоить несложный навык письма. Напомним, после кровоизлияния мозга человек зачастую теряет способность двигаться и говорить. Ради возвращения навыков больным и предложили поучаствовать в эксперименте. Раньше учёные думали, что эффект даёт исключительно длительный ночной сон, во время которого включаются защитные функции организма и страдающий постепенно идёт на поправку. На практике оказалось, что гораздо лучше использовать несколько коротких перерывов в работе. Именно такая тактика позволяет освоить любой навык.

Доктор медицинских наук Марлен Бонструп говорит, что во время эксперимента специалисты следили за реакцией мозга пациентов на внешние раздражители в процессе обучения с помощью новейшего оборудования. В результате исследования выяснилось, мыслительный орган человека качественнее всего действует во время коротких перерывов, а не при непосредственном выполнении заданий. Для положительного эффекта достаточно всего десяти секунд. Этого времени вполне хватает мозгу на обработку полученной информации, а затем она закрепляется и на выходе человек осваивает новый навык. Более длительный отдых не приносит такого результата, как короткий.

Поэтому ради освоения пациентами после инсультов навыков ходьбы или письма нужно почаще отвлекаться на несколько секунд от основной задачи, а потом опять выполнять упражнения. Именно такая тактика принесёт наилучшие плоды.