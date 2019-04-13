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Оказалось, что всё это время учёные-биологи ошибались, пытаясь найти окаменелости в океане, а не в маленьких водоёмах.

Исследователи сообщают, что неглубокие водоёмы до 10 сантиметров в глубину, могли стать источником жизни. В мелких азот в форме азотистых оксидов имел бы хорошие шансы накапливаться в достаточном количестве для реакции с другими соединениями и создания первых живых организмов. Исследователи говорят, что в гораздо более глубоких океанах азоту было бы труднее установить значительное, катализирующее жизнь присутствие.

«Наше общее послание заключается в том, что если вы думаете, что происхождение жизни требовало фиксированного азота, как это делают многие люди, тогда трудно объяснить происхождение жизни в океане», - говорит ведущий автор Сукрит Ранджан, постдок из Департамента Земли MIT. «Гораздо проще сделать это в пруду».

Учёные спустя тысячелетия эволюции выяснили, где зародилась жизнь. При этом, неизвестно какие именно формы существ могли населить планету, ведь раскопки окаменелостей ведутся на суше. Нет гарантии, что когда-то определённые участки земной поверхности не были заполнены водой. Если примитивная жизнь действительно возникла в результате ключевой реакции с участием азота, ученые полагают, что это могло произойти двумя способами. Первая гипотеза касается глубокого океана, где азот в форме азотистых оксидов мог реагировать с углекислым газом, выделяющимся из гидротермальных источников, с образованием первых молекулярных строительных блоков жизни.

Вторая основанная на азоте гипотеза происхождения жизни связана с РНК - рибонуклеиновой кислотой, молекулой, которая сегодня помогает кодировать генетическую информацию. В своей примитивной форме РНК, вероятно, была свободно плавающей молекулой. Некоторые ученые считают, что при контакте с азотистыми оксидами РНК могла химически индуцироваться для образования первых молекулярных цепей жизни. Этот процесс образования РНК мог произойти либо в океанах, либо в мелких озерах и прудах. Таким образом, учёные спустя тысячелетия эволюции выяснили, где зародилась жизнь.