Оказалось, что всё это время учёные-биологи ошибались, пытаясь найти окаменелости в океане, а не в маленьких водоёмах.
Исследователи сообщают, что неглубокие водоёмы до 10 сантиметров в глубину, могли стать источником жизни. В мелких азот в форме азотистых оксидов имел бы хорошие шансы накапливаться в достаточном количестве для реакции с другими соединениями и создания первых живых организмов. Исследователи говорят, что в гораздо более глубоких океанах азоту было бы труднее установить значительное, катализирующее жизнь присутствие.
Учёные спустя тысячелетия эволюции выяснили, где зародилась жизнь. При этом, неизвестно какие именно формы существ могли населить планету, ведь раскопки окаменелостей ведутся на суше. Нет гарантии, что когда-то определённые участки земной поверхности не были заполнены водой. Если примитивная жизнь действительно возникла в результате ключевой реакции с участием азота, ученые полагают, что это могло произойти двумя способами. Первая гипотеза касается глубокого океана, где азот в форме азотистых оксидов мог реагировать с углекислым газом, выделяющимся из гидротермальных источников, с образованием первых молекулярных строительных блоков жизни.
Вторая основанная на азоте гипотеза происхождения жизни связана с РНК - рибонуклеиновой кислотой, молекулой, которая сегодня помогает кодировать генетическую информацию. В своей примитивной форме РНК, вероятно, была свободно плавающей молекулой. Некоторые ученые считают, что при контакте с азотистыми оксидами РНК могла химически индуцироваться для образования первых молекулярных цепей жизни. Этот процесс образования РНК мог произойти либо в океанах, либо в мелких озерах и прудах. Таким образом, учёные спустя тысячелетия эволюции выяснили, где зародилась жизнь.