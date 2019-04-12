Сегодня, 21:00

КПК является одним из наиболее агрессивных видов рака поджелудочной железы и только 10-20% больных удается спасти.

Учёные из экспериментальной онкологической группы опубликовали результаты своего недавнего исследования, в котором показали полную регрессию прогрессирующего рака поджелудочной железы. Такой рак крайне редкое явление, однако, по уровню смертности он превосходит рак молочной железы. Благо учёные смогут победить рак поджелудочной железы с помощью мышей. Об этом они сообщили в своем исследовании.

На протяжении 5 лет исследователи работали над созданием нового поколения генно-инженерных моделей мышей. Они использовали их для изучения терапевтического потенциала различных молекулярных мишеней. В начале команда сосредоточилась на устранении рецепторов эпидермального фактора роста, а затем начала изучать терапевтический потенциал вещества, замедляющего протекание ферментативной реакции обеих мишеней одновременно. Исследование показало, что значительное количество опухолей высокого уровня перестало расти и исчезло через несколько недель.

Что касается токсичности, то данная процедура вызывала дерматит, который можно легко контролировать. Следовательно, данная терапия была протестирована на моделях иммунодефицитных мышей с десятью видами рака поджелудочной железы от людей. Девять опухолей перестали расти, что говорит об успешности метода и позволяет перевести его результаты в клинические условия.