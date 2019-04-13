Рак и СПИД были началом: Человечество ждёт новая жуткая болезнь из-за перенаселения Земли

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Миллионы землян погибнут страшной смертью после того, как рак приспособится к новым видам лечения онкологии. Недавняя победа учёных рискует обернуться массовым геноцидом.

Долгие века на Земле выживали лишь сильнейшие представители человечества, передавая свой «чистый» генетический материал новым поколениям. Однако, с расцветом многомиллионных империй на Голубой планете население стало разрастаться, год за годом порождая всё больше кровосмешений с передачей не очень удачных генов. Вполне очевидно, что природа не стала мириться с тем, как земляне начали размножаться, из-за чего людей уже не раз настигали различные эпидемии. С развитием науки люди учатся преодолевать трудности и находить лекарство даже от самых смертельных недугов, но многие эксперты утверждают, что рак и СПИД были лишь началом и совсем скоро человечество ждёт новая жуткая болезнь из-за перенаселения Земли. Любая экосистема с живыми обитателями имеет свои правила, где сильный убивает слабого, поддерживая тем самым природный баланс. Человечество же откровенно игнорирует данные устои, позволяя выживать даже самым слабым его представителям. Недавно научное сообщество потрясла новость о том, что группа американских учёных разработала инновационный метод лечения агрессивного рака крови, добившись невероятных показателей ремиссии у онкобольных.

Даже самый обычный грипп со временем мутирует, из-за чего фармацевтическим компаниям приходится изобретать всё новые средства его лечения. Страшно даже представить, каким жестоким по отношению к людям будет новая форма рака, когда он «научится» обходить современные лекарства. В данный момент люди с онкологическими заболеваниями медленно угасают от пожирающей их тело болезни. Не исключено, что эволюционировав, недуг станет ещё агрессивнее, отнимая жизни быстрее, чем тот же пресловутый СПИД. Вероятно, такие заболевания будут появляться на Земле до тех пор, пока население планеты не упадёт до нескольких миллионов человек, после чего выживать смогут лишь самые сильные из них, поддерживая «генную» чистоту планеты. История человечества уже не раз подтверждала эту теорию, ведь эпидемии полиомиелита, холеры, чумы, чёрной оспы и прочих хворей отняли не один миллион жизней, а новые виды смертельных болезней после их исчезновения не заставляли себя долго ждать.