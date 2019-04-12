Стельки с подогревом: Новому «умному» материалу нашли неожиданное применение

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«Интеллектуальный» композит демонстрирует свойства, которые ранее не наблюдались: он увеличивает электропроводность при деформации.

Группа учёных во главе с профессором Вейхуа Ли разработали новый «умный» материал с необычными возможностями. Их целью являлось отыскать комбинацию материалов для создания композита, увеличивающего проводимость по мере роста нагрузки. Исследователям удалось найти такое вещество. На первом этапе они смешали железные микрочастицы с эластомером и подвергли их нагреванию. В итоге специалисты получили материал с пониженным электрическим сопротивлением при воздействии на него магнитным полем. В результате опытов ученые выяснили, что созданный композит свободно сжимается и при этом его проводимость уменьшается.

Как оказалось, температура данного материала повышалось по мере увеличения давления. Его назвали «умным», поскольку он самостоятельно реагировал на внешние раздражители. Учёные нашли применение новому «интеллектуальному» материалу. Композит собираются использовать в стельках. Когда человек будет надевать обувь, давление на «умный» материал увеличится. В итоге композит выделит тепло и возникнет эффект подогрева. Новый материал хотят использовать в регионах с суровым климатом. Он отлично подойдет, например, для жителей Сибири. Помимо этого, его можно использовать в электронике.