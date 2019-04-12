Лезут в Берингово море: Уфологи нашли на Чукотке «космический лифт» пришельцев

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Добраться до подводных баз гуманоиды решили среди белого дня, раскрыв свои карты конспирологам.

Верить или нет в существование иной жизни вне Земли дело каждого человека, но уфологи постоянно подчёркивают, что пришельцы существуют. Новые доказательства реальности конспирологической теории эксперты получили сегодня. В городе Анадырь, на Чукотке уфологи нашли «космический лифт» пришельцев. На первый взгляд «туманно-облачная стена» выглядит естественно. Но, по словам уфологов именно такой лифт могут использовать гуманоиды. Инопланетяне скрывают на Земле несколько баз, которыми постоянно пользуются. Некоторые объекты находятся в кратерах вулканов, а некоторые скрыты за вечными ледниками Антарктики. Исследования уфологов неоднократно описывалось в издании «Версия.Инфо» и «VistaNews», со ссылками на экспертов и снимками.

Также есть комментарии известного охотника за НЛО Скотта Уоринга, который детально изучил колонизацию Марса и Луны пришельцами. Кстати, именно Уоринг недавно заявил о важности для пришельцев баз в Беринговом море. Есть версия, что именно под водой пришельцы скрывают основные технологии и оружие, которыми могут победить человечество. Точно ответить так ли это никто пока не может, но Уоринг настаивает на своей идее и демонстрирует фото морских чудовищ, якобы созданных пришельцами. Зачем инопланетяне лезут в Берингово море можно объяснить, но вот почему они не скрыли портал именно сейчас - неясно. Уфологи нашли на Чукотке «космический лифт» пришельцев и предвидят возможное появление «гостей».

«Кроме этого стоит уже говорить о массовой колонизации Земли, ведь странные существа уже замечены во всех странах мира. Мы приближается к самой большой разгадке в своей истории», - говорит эксперт.

Таким образом, конспирологи предвидят возможный контакт с гуманоидами, но точно сказать каким именно он будет, пока не могут.