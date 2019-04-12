Нибиру в шаге от цели: Земля погибнет из-за незапланированного парада планет

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Именно в День космонавтики люди прозреют, говорит эксперт, ведь странная рокировка в небе может быть предвестником появления Планеты Х и ее столкновения с Землёй.

Сильное землетрясение может наступить уже сегодня, говорит эксперт. Предпосылкой к этому он называет незапланированный парад планет в небе около Земли. Венера, Меркурий, Нептун, Солнце и Луна выстроились в необычную цепочку. Этого события не предсказывали исследователи. Получается, что мистическая рокировка связана с неизвестной причиной.

«Нибиру в шаге от цели. Многие не верят в её существование, но она для нас принесёт особенный опыт выживания. Почему никто нас не предупредил о грядущей опасности? Почему скрывают сильный катаклизм в Огненном кольце? Сколько времени осталось?», - говорит эксперт.

По его данным уже сейчас Нибиру мистическим образом выстраивает планеты Солнечной системы для своего появления. Смещение сил тяжессти и магнитных полей всех планет приведёт к неминуемой катастрофе на Земле. В тектонических плитах «зелёной» планеты произойдёт сильный всплеск активности – запустятся все остановленные процессы в спящих вулканах. Подтверждает эту теорию и наблюдатель Фрэнк Хугербитс.

По данным занимающегося прогнозированием землетрясений веб-сайта «Ditrianum»: «Критическая планетарная и лунная геометрия 9 и 10 апреля потенциально может вызвать сильную сейсмическую активность с 10 по 12 апреля, возможно, выше магнитуды 7 баллов». Голландский исследователь пришел к своему выводу, используя индекс геометрии Солнечной системы (SSGI), который «является вычислением набора данных для определенного временного интервала значений, заданных для конкретных геометрических положений планет, Луны и Солнца.

Он сказал: «После трех лет наблюдений стало ясно, что некоторые геометрии планет в Солнечной системе явно имеют тенденцию вызывать сейсмическое увеличение, в то время как другие геометрии этого не делают».

Причиной того, что Земля погибнет из-за незапланированного парада планет, может стать активизация сейсмоактивности в тихоокеанском регионе.

Огненное кольцо является крупнейшей и наиболее активной линией разлома в мире, простирающейся от Новой Зеландии, вдоль восточного побережья Азии, до Канады и США и вплоть до южной оконечности Южной Америки, что приводит к возникновению 90% землетрясений в мире. Эксперты знают, что Огненное кольцо может привести к катастрофическим землетрясениям и возможно, этот день может наступить уже сегодня.