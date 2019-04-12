Останки неопознанного вида людей были обнаружены на Филиппинах

Сегодня, 10:00

В статье журнала Nature, вид потовков, отдаленно напоминающих людей назвали Homo luzonensis.

Раскопки проводились на Филиппинах на острове Лусон в недрах пещеры Кальяо. Целая семья – два взрослых и ребенок были найдены учеными. Начало раскопок было положено еще в далеком 2007 году, продолжающиеся по сей день. В том же году впервые была обнаружена кость стопы, которую отнесли к роду Hom. В 2011 и 2015 годах были найдены останки орудия из камня и намеренно поврежденную кость носорога, возраст которых оценили в 700 тысяч лет. Это открытие послужило поводом продолжить раскопки потому как ранее предполагалось, что останки были возрастом до 67 тысяч лет.

Премоляры, найденные во время раскопок напоминали коренные зубы одновременно и современного типа человека, и парантропов, и австралопитеков. Обнаруженные фаланги пальцев напоминают строение костей той же части тела у австралопитеков.

Найденный вид неопознанных ранее людей говорит об огромном многообразии типов людей, которые существовали ранее. Как появились и когда вымерли «новые люди» - H.luzonensis, еще намерены выяснить ученые.