Грибковая инфекция может унести жизни более 10 млн человек

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Candida auris – так называется смертельно опасный грибок, распространившийся по всей Америке.

Люди в панике – грибок способен выживать практически в любых условиях – избавиться от «заразы» крайне сложно. Так, в мае 2018 года в одну из американских клиник поступил пожилой больной, зараженный грибком Candida auris. Пациента поместили в специальное отделение, где врачи боролись за его жизнь 90 дней.

Устойчивый грибок было крайне сложно свести со всех уголков комнаты, где находился пациент. Крайне агрессивное заражение атакует людей, у которых ослаблена иммунная система и буквально убивает в считанные месяцы. Американские ученые описали грибок как «необратимую угрозу».

Заболевание, которое распространяется с небывалой скоростью было обнаружено в Японии в 2009 году – тогда его посчитали вполне безобидным.

«Мы понятия не имеем, откуда это происходит. Мы никогда не слышали об этом. Это просто распространяется, как лесной пожар» - сообщил британский эксперт по инфекционным заболеваниям.

Исследования показывают, что смертельно-опасное заболевание может унести жизни более чем 10 млн человек во всем мире до 2050 года.

Ученые предполагают, что появление грибка провоцирует чрезмерное употребление антибактериальных препаратов. Если употребление антибиотиков в больших количествах, кроме случаев назначения их врачом, не сократится, то заболевание перейдет на более здоровое население.