Робота научили перерабатывать и сортировать мусор самостоятельно

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Конструктора разработали робота, который способен определять тип мусора и складывать по разным корзинам.

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали робота способного сортировать мусор. В клешнях у робота установлены специальные датчики, определяющие растяжимость и способность сжатия отдельного предмета. Статья будет подробно описана на конференции RoboSoft 2019.

Также робот способен сжимать мусор с помощью специальных цилиндров, которые установлены на краях «пальцев» клешней. Каждый из них вращается в разные стороны. Таким образом, схватив предмет, датчики определяют способность к сжатию материала, далее цилиндры начинают вращаться и сжимают мусор.

Эксперименты с роботом позволили выяснить, что в 85% случаев «мусорщик» смог верно распознать материал. Это значит, что роботы могут полностью заменить сортировочную линию на мусороперерабатывающем заводе.