«Гости из будущего?»: Масштабная вспышка на Солнце повредила МКС – в NASA засекли два НЛО

Сегодня, 02:10

Прямую трансляцию с МКС прервала резкая фотонная вспышка, исходящая от звезды. В NASA полагают, что ее вызвали два объекта, снятых в последние секунды.

Международная космическая станция проводит трансляцию в режиме онлайн, прекращая ее лишь из-за кратковременных технических сбоев. Однако этот раз стал самым тревожным для ученых, не только американского космического агентства NASA, но и российского Роскомоса.

Зрители наблюдали закат, как вдруг трансляция резко оборвалась, также, как и всегда, по техническим причинам. Однако те, кто успел нажать на «фотографию», в буквальном смысле ужаснулись.

Дело в том, что МКС, по всей видимости, вышла из строя из-за необычайно сильной вспышке на Солнце, которую, очевидно, вызвали искусственно. На последнем симке видно, как фотонная вспышка будто бы окрасила все небо, ослепив камеры космической станции.

Также, на последнем снимке видны несколько неопознанных объектов, направляющихся к Солнцу. НЛО весьма крупные, даже притом, что находятся на расстоянии около одной астрономической единицы (150 миллионов километров).

Эти «странные» объекты имел высокий уровень радио-магнитного излучения, а также, от них исходил сигнал на высоких частотах, который ученым из NASA удалось принять, но не расшифровать.

По мнению мировых экспертов и уфологов, НАСА засекли не просто два НЛО. Это были «гости из будущего», вернувшиеся сюда ради предотвращения катастрофы, способной значительно навредить жизни на Земле. Пройти они смогли вслед за Нибиру через черную дыру, снимок которой появился на рабочем столе каждого интернет пользователя.

Пока неизвестно, как именно «пришельцы» взаимодействовали со звездой, однако спустя какое-то время МКС заработало вновь, а активность на Солнце, тревожащая научный совет уже несколько месяцев, постепенно приходит в норму.