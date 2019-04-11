НЛО с Нибиру затаились на Венере и начнут атаку на Пасху

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Звуки, переданные зондом «Венера 13», подтверждают, что под вихревыми потоками движется что-то тяжелое, вероятно климатические установки и другая военная техника Планеты Х.

В прошлом году появились первые предупреждения о появившихся на Венере «странностях». Учёные из США и России под руководством Санджая Лимая обнаружили в атмосфере планеты загадочные чёрные полосы. Эксперты заключили, что это могли быть следы инопланетной активности.

Условия на Венере вряд ли можно считать пригодными для зарождения жизни. Она вторая по удаленности от Солнца, а ее атмосфера насыщена серной кислотой. Единственное, что там может существовать – пришельцы, если они имеют технологии, способные защитить их от кислотных дождей, постоянных вихрей и адской жары.

По мнению уфологов, в космосе полно разумных цивилизаций, для которых погодные условия Венеры не представляются проблемой и одна из них Нибиру, планета-бомж, которая ищет себе новый дом. Возможно, НЛО с Нибиру затаились на Венере, используя плотные ядовитые облака как маскировку. Что именно разместили на Венере аннунаки угадать не трудно. Если уфологии правы и пришельцы на Пасху начнут атаку на Землю, то скорее всего они устроили там арсенал.

Воевать с людьми оружием, подобным земному, инопланетяне не станут. Есть более простые и эффективные способы. Например, природные катаклизмы, такие же как не Венере: бури и землетрясения. После тринадцатого с начала года землетрясения в Тихом океане логично предположить, что две бури подряд в разных частях света не совпадение.

Индию накрыло песком, а США засыпало снегом. Эксперты считают, что Нибиру закончило испытывать климатическое оружие на Венере и прямо сейчас идет атака на Землю.