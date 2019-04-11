Миллионы детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха автомобилями

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Ученые отправили запрос в ВОЗ, чтобы там пересмотрели принципы защиты детей от астмы.

Астма – это хроническое заболевание, при котором повторяется приступ удушья и свистящие дыхание. Загрязнение воздуха сильно связано с машинными выхлопами, из-за чего от астмы страдает примерно 4 миллиона детей на планете. Последние измерения загрязнения воздуха показали ужасный результат, ученые были в панике. Всемирная организация здравоохранения изменит все возможные принципы, дабы защитить детей от астмы.

Все результаты исследований опубликовали в журнале The Lancet Planetary Health. Влияние диоксида азота измеряли в 193 странах и 130 крупных городах. 65% детей заболели астмой на территории городских районов.

Свое мнение высказала и школа общественного здравоохранения: загрязнение NO2 (оксид азота) сильно влияет на распространение детской астмы, вызывая 15% заболеваний в год.

Ученые отмечают, что 91% всех заболеваний астмой, связанных с оксидом азота, обнаружили в городах, где «правят» принципы ВОЗ.