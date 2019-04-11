Изображение чёрной дыры приблизило Апокалипсис – Пророк

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Область пространства-времени запечатлели именно перед катастрофическим «судным днём», теперь молится бесполезно.

Вчера, 10 апреля, мир увидел первое эпичное изображение чёрной сверхмассивной дыры. Этот уникальный шаг к новым изучениям оценили не все. Восторг исследователей не разделил пророк «конца света». Пол Бегли, проповедник-евангельский христианин из Индианы в США, утверждает, что изображение чёрной дыры приблизило Апокалипсис. Говоря об этом время онлайн-проповеди под названием «Апокалипсис приближается», Бегли сообщил, что полученный снимок описывается в Библии, а после этого события сразу же будет «конец света».

«Ну, давайте немного поговорим о физике Пола Бегли. Я не физик, но пространство и время эквивалентны. Итак, если мы мчимся к окончательному испытанию от Бога, почему он нам дал знание о времени? Вероятно, чтобы осознать – молиться уже поздно», - говорит проповедник.

Пастор Бегли яростно утверждает, что его мнение подтверждается не только библейскими текстами, но и учёными, которые «согласны с этим». Также интересным для пастора показался вопрос: «Что находится за чёрной дырой?».

На данный момент ответить на этот вопрос не могут эксперты, этим возможно и пользуются приверженцы теории о «судном дне». В итоге пастор настаивает на своей версии и предвидит скорый конец света и явление Бога, ведь после этого у людей будет последний шанс осознать и принять этот факт.

Напомним, что изображение чёрной дыры было сделано сетью из восьми радиотелескопов, соединенных в один мощный инструмент. Учёным удалось запечатлеть один из самых загадочных объектов во Вселенной на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли - расстояние 323 324 400 000 000 000 000 миль (520 340 140 000 000 000 000 км). Стоит ли принимать слова проповедника «конца света» за правду или нет даже уфологи не могут сказать. Правильнее будет подождать, говорят конспирологи – время всё покажет.