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Австралийские ученые провели исследования, в которых рассказали разницу между мужчинами с длинной бородой и гладковыбритыми.

Длинная борода свидетельствует о маленьких яичках, что было доказано благодаря долгим исследованиям над приматами. У особей с маленькими яичками очень густая и длинная шерсть, в то время как у обладателей больших яичек короткая и редкая. «Волосатость» помогает самцам привлекать самок. Ученые решили провести исследования и с людьми, обнаружив точно такую закономерность. Рассказав о маленьких яичках, брутальные мужчины с бородой стали «ничтожеством» в обществе, считают россияне. Борода помогает демонстрировать другие хорошие качества, а главным является высокий уровень тестостерона в организме.

Стало известно, что это далеко не абсолютная статистика. Сравнения с приматами не дают полную уверенность, хотя с каждым веком человек все больше становится похожим на примата. «Умы человечества» ждут разрешения на более детальные исследования, с большим количеством респондентов. А все ради соответствия длинной бороды и размера яичек.