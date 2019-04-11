Электрические «наркоманы»: Американские учёные возвращают память при помощи шоковой терапии

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Тысячи пожилых людей могут навредить своему здоровью, пытаясь повторить методы стимуляции головного мозга с помощью высокого напряжения. Сомнительная разработка экспертов рискует принести больше вреда, чем пользы.

Любой человек с возрастом испытывает определённые проблемы с обработкой и хранением информации, так как функции памяти постепенно угнетаются попутно со старением всего организма. Учёные множество раз пытались разработать медикаменты, позволяющие восстановить ясность рассудка и препятствовать развитию деменции, однако, до сих пор ни один препарат не смог преуспеть в этом. Недавно американские специалисты разработали довольно антигуманную систему возвращения памяти, в которой отдельные участки головного мозга стимулируются с помощью электродов. Разрядами электричества учёные сумели значительно увеличить работоспособность запоминания данных у подопытных граждан, но положительный эффект такого воздействия длился лишь 50 минут. Если новости о данном методе лечения станут доступны широкой общественности, то тысячи стариков могут серьёзно навредить своему здоровью, пытаясь повторить этот эксперимент в домашних условиях. Вряд ли учёным стоит гордиться своим достижением, ведь для того, чтобы поддерживать функции памяти в должной кондиции, пожилым людям придётся не расставаться со специальным оборудованием и постоянно бить себя током.

Вполне возможно, в ближайшем будущем инженеры смогут спроектировать портативные приборы, чтобы обеспечивать регулярное стимулирование мозга разрядами, как это делают приборы для стабилизации сердечного ритма. Граждане, которые решатся на столь радикальные способы воздействия на свой организм, рискуют стать электрическими «наркоманами», ведь без заветного прибора они уже не будут чувствовать себя полноценными членами общества. К тому же учёным, прежде чем продолжать проведение опытов с участием живых людей, стоило бы проследить за долгосрочным влиянием электричества на человеческий организм, так как всеми подобными манипуляциями, вероятно, можно значительно ухудшить работу мозговых функций.