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Люди переживают за сомнительное будущее из-за постоянных бомбардировок из Космоса.

Приверженцы коспирологических теорий с опаской смотрят в будущее, ведь верят в его возможную отмену. Люди всё чаще интересуются новостями, чтобы быть в курсе событий в мире. Только успели россияне отойти от событий с ярким болидом в небе над Красноярском, как сегодня сообщили о новом странном объекте над Башкирией. Может сложиться впечатление, что только РФ страдает от ярких вспышек и неизвестных космических объектов, но это не так. В Лондоне и Пуэрто-Рико также замечены метеориты в небе. Люди на основании всех данных предвидят скорый апокалипсис. Такие комментарии даже пишут в соцсети: «Земля под обстрелом: Купол долго не продержится».

На самом деле, разрушительную силу космических камней трудно оценить, ведь уфологи говорят о их разрушительной силе для Земли. Даже маленький камень способен спровоцировать «конец света» из-за высокой скорости полёта в небе. Постоянные космические бомбардировки Земли пока заканчивались благополучно, но есть ли гарантия, что именно так будет и дальше? На данный момент много сказок об апокалипсисе все люди слышали, но естественно не хочется верить в именно такой финал истории человечества. Новые подтверждения грядущего «судного дня» публикуют пользователи Сети и не понимают, как именно воспринимать все эти данные. Пока учёные отмалчиваются, конспирологи изучают полученные материалы, люди брошены на произвол судьбы.

Таким образом, трудно сказать станет ли метеорит причиной апокалипсиса или нет, но всё же их появление и даже близкий путь около Земли может стать фатальным.