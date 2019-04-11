No Homo, suspense: NASA сфотографировали галактику «Врата в рай» - Черная дыра оказалась порталом для Нибиру

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Черная дыра, горизонт событий которой удалось сфотографировать впервые в истории, является неким «порталом», через который планета Нибиру переместилась после гибели своей звезды, считают уфологи. «Бог против Нибиру?»

До снимка, сделанным Хабблом, не было практических подтверждений существования черных дыр, однако фотография «перевернула» научный мир. Но это открытие было не единственным, пусть и нечто более знаменательное осталось «в тени черной дыры».

Снимок галактики «Мессье-51», более известной как «Водоворот, вновь поверг в шок научное сообщество - «Хаббл» опубликовал фотографии еще в 1993 году, однако тогда никто не придал этому значения. Более того, в последнее время у этой галактики заметно сильная энергетическая амплитуда, что говорит о странной физической активности.

Черную дыру, снимок которой опубликован на всех мировых сайтах, назвали порталом, из которого вытолкнуло Планету Икс после гибели ее звезды. Сам снимок похож на врата в ад больше, чем на космический объект.

По этим причинам, уфологи сделали вывод, что Нибиру не интересует планета Земля. Война разразится между таинственным врагом, который направляется из «райских врат», из-за которого и появилась высокая энергетическая активность.

По аналогии с библейским сюжетом, человечество ждет спасителя из галактики «Водоворот», некоего милостивого Бога, способного одолеть угрозу человечеству, однако нет никаких гарантий, что земляне не приобретут нового врага.

Этика учит тому, что не бывает, как в кино, однозначно плохих и однозначно хороших, а значит ждать бескорыстного спасения от неизвестных существ, только потому, что земляне уже нашли своего врага, нельзя.

«No Homo, suspense», - комментируют пользователи интернета ситуацию, имеет ввиду саспенс, как некое тревожное ощущение ожидания, которым любил наполнять свои фильмы Альфред Хичкок.