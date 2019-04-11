Мать Нибиру: первая в истории фотография черной дыры имеет смертоносное для Земли происхождение

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Конспирологи очередной раз убедились в своей теории о том, про «прародительницей» предвещающей конец света Планеты X является найденная черная дыра.

Вчера, 10 апреля был опубликован значимый в истории изучения космоса снимок астрономов из проекта Event Horizon Telescope (EHT). Черная дыра отличилась своей массивностью, а расстояние от объекта до планеты Земля составило 55 миллионов световых лет.

Сопоставив все факты, у многих экспертов появилось множество теорий происхождение космического объекта, однако теория, которая была размещена ранее, очередной раз подтвердила себя.

В январе 2019 года астрологи были взбудоражены возможным появлением мифической Нибиру, однако, помимо нашествия их интересовало и происхождение планеты-корабля.

Тогда, ссылаясь на теорию о гексагоне Сатурна, было выявлено, что под интенсивным воздействием космических лучей, он способен создать Планету-гиганта из протекающих реакцию примерно раз в 5000 лет. Нашлись астрологи, которые не подтвердили теорию, а взамен выдвинули свою. Черная дыра размером с Юпитер, может являться прямой виновницей конца эпохи человечества.

Тогда же было выявлено, что черная дыра могла породить смертоносную планету, которая может воздействовать на Землю концом света.

Также тогда было сказано, что ближайшие несколько миллионов лет планета не причинит вреда земной цивилизации, однако сейчас, с появлением нового снимка, конспирологи утверждают обратное.

По новым расчетам черная дыра может перемещаться со скоростью света и галактики в галактику, а из-за постоянного увеличения может поглотить даже собственное чадо – Нибиру.

Таким образом, окончательно неизвестно, является ли Черная Дыра матерью Нибиру, однако многие конспирологи лишь лишний раз убедились, что между космическими объектами точно имеется связь.