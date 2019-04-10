Грандиозное разочарование: NASA могло транслировать голограмму вместо черной дыры и дурачить весь мир

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Страх перед Трампом и конкуренция с «Роскосмосом» вынудили американцев повторить фокус с «шедевром» Кубрика о высадке Армстронга на Луну и выдать подделку за снимки телескопа.

Самое волнующее событие столетия превратилось в грандиозное разочарование, считают пользователи соцсетей. Все научное сообщество и обычные люди ждали уникального зрелища, которое подтвердит или опровергнет теории Эйнштейна, Хокинга и Ферми. Ничего экстраординарного не произошло. Вместо полноценной трансляции Горизонта событий ученые 52 минуты морочили головы зрителям и показали всего пару снимков.

Сторонники теории заговора предполагают, что миссия Event Horizon Telescope с треском провалилась. Возможно, идея синхронной работы телескопов оказалась не удачной и собрать картинку не получилось, или аппарат в принципе не смог добраться до цели. Как бы там ни было, появилось мнение, что NASA могло транслировать голограмму вместо черной дыры и дурачить весь мир, как уже было с астронавтами на Луне в 1969 году.

Примечательно, что немецкое издание Frankfurter Rundschau решило именно сегодня вспомнить о высадке астронавтов NASA на Луне, якобы ради поздравления человечества с годовщиной этого достижения, которое больше никто не смог повторить за 50 лет, только немцы наверно забыли, что событие произошло 21 июля.

Эксперты считают, что это можно считать подтверждением мнения скептиков, которые не доверяют NASA и считают историю с черной дырой очередной аферой. Если скептики правы и NASA прибегло к обману, то их мотивы понять можно. Космическая гонка в самом разгаре. «Роскосмос» традиционно опережает, а чего ожидать от Китая вообще неизвестно, а тут еще и неугомонный Трамп со своими сверхзадачами и манией величия. Неудивительно, что в NASA могли снова воспользоваться «голливудским павильоном №237» и снять новый фильм о своей победе. Только на этот раз ждать откровений вдовы режиссера не придется – Россия и Китай гораздо быстрее выявит возможный обман и развеет миф о достижениях США, каким бы талантливым не оказался преемник Стенли Кубрика.