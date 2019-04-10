Спорт снова в моде: Медики назвали ТОП-5 самых полезных для тренировки продуктов

Сегодня, 20:19

Еда, может быть настоящим лекарством от переутомления в спортзале и даже способствовать ускоренному сжиганию жиров.

Правильное питание и физические нагрузки - залог здоровья и долгой молодости. Сегодня, когда спорт снова в моде, медики назвали ТОП-5 самых полезных продуктов для эффективной тренировки, позаботившись как о быстродействующих, так и медленных источниках энергии.

На первом месте – финики. Они являются прекрасным источником клетчатки, углеводов, калия и магния. Их энергетический потенциал очень высок и высвобождается медленно, поэтому их часто использует марафонцы и триатлонисты.

Очень полезно есть перед тренировкой овсянку с ягодами. Она содержит сложные углеводы, которые медленно усваиваются и обеспечивают длительную выносливость спортсменам. Кроме того, это хороший источник растворимых волокон бета-глюкана, что очень полезно для очищения организма.

Бананы – источник сложных углеводов, натурального сахара, аминокислот и минералов. Усваиваются быстро, поэтому очень рекомендуются для интенсивных тренировок.

Омлет с овощами. Отлично способствует росту мышц. Употребив его за 2-3 часа до тренировки, можно избежать катаболизма (разрушения) мышц.

Абрикосы или курага содержат кальций, калий, фосфор, витамин А, железо и витамин С. Одна чашка этих содержит 158 микрограммов витамина А и в разы повышает уровень энергии, а также способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.