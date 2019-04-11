Не все витамины одинаково полезны: Найдена причина ранней смерти

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Витамины и минералы, употребляемые в виде добавок, не заменят натуральные продукты.

Давно доказано, что потребление достаточного количества витаминов и минералов положительно влияет на здоровье, а последнее исследование установило связь между их недостатком и риском ранней смерти. Иначе говоря, одним из факторов, влияющих на продолжительность жизни, является полноценное и сбалансированное питание.

Вместе с тем, эксперты установили, что нельзя заменить полезные элементы, получаемые из натуральных продуктов, добавками. К данным выводам пришел доктор Фан Фан Чжан из Университета Тафтса. По его словам, полезное влияние витаминов из пищи было выше, чем у веществ, полученных из витаминных комплексов.

Более того, чрезмерное потребление некоторых питательных элементов может быть вредным. Так, переизбыток кальция может повысить риск развития онкологических заболеваний. Исследователи подчеркивают, что риск перенасыщения витаминами и минералами практически невозможен при сбалансированном питании.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 27 тысяч американцев, которые принимали участие в общенациональном обследовании, проходившем в период 1999-2010 годов. Анализ смертности показал, что в группе риска находились люди, которые предпочитали натуральным источникам витаминов добавки. Это доказало, что не все витамины одинаково полезны – лишь натуральные источники полезных веществ оказывают благотворное влияние на организм. Таким образом была найдена причина ранней смерти.