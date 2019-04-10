Парад НЛО в Лондоне: Инопланетяне в панике покидают Землю в преддверии падения астероида

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Астероид уже приближается к Земле. Столконовение должно случиться в 2029 году, о чём заявил христианский проповедник. Космическое тело соответствует библейским описаниям Апокалипсиса, уверен эксперт.

Уфологи заметили необычный парад НЛО в Лондоне. Первый случай произошёл в прошлом году, однако лишь на днях учёные предоставили доклад. Очевидцы рассказали, что заметили в небе неопознанный объект и засняли его на камеру. По мнению уфологов это были инопланетяне с Юпитера, потому как в тот момент эта планета находилась к Земле ближе всех.

А недавно над Лондоном очевидцы зафиксировали сигарообразный корабль инопланетян. Вернее их было два. Заметил их британец, который снимал полёт пассажирского авиалайнера. НЛО двигались с огромной скоростью, поэтому полёт их удалось зафиксировать лишь на паре кадров.

С чем может быть связана такая повышенная активность инопланетных гостей? Уфологи считают, что они в панике покидают Землю в преддверии падения астероида. Который уже приближается к нам и должен упасть в 2029 году.

В это же время христианские пасторы в своих интервью заявляют, что вскоре должно произойти второе пришествие Иисуса Христа и конец света. Они уверены, что гибель землян произойдёт именно от «большого удара». Проповедник Пол Бегли из США предупредил, что астероид должен упасть уже в 2029 году. Он уверен, что космическое тело соответствует библейским описаниям Апокалипсиса.

Хотя не ясно, почему инопланетяне покидают Землю так рано, ведь ещё каких-то 10 лет они могли бы мирно существовать здесь. Возможно, падение астероида не самое страшное, что ждёт нас в ближайшее время, и пришельцы, чувствуя неладное, улетают восвояси. По крайней мере такую идею высказывают альтернативные исследователи, комментрируя слова американского пастора.