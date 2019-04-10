Ночные походы в туалет могут означать «старческое слабоумие» - Учёные назвали первый "тревожный звоночек" болезни Паркинсона

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Частое мочеиспускание может быть одним из признаков развития болезни. Медики рекомендуют обращать внимания на учащенные позывы.

Современная медицина выделяет обширный спектр признаков, которые могут сигнализировать о развитии дрожательного паралича. Ввиду того, что болезнь поражает нейроны мозга, первые проявления выражаются в нарушении двигательных функций. Но, помимо очевидных признаков, ученые выделяют множество вторичных моментов – на которые люди часто не обращают внимания. К таким признакам относится учащенное мочеиспускание – особенно, в ночное время суток.

Это обусловлено дегенеративными изменениями в мозге, которые могут приводить к необоснованным позывам. А прогрессирование этого аспекта заболевания может привести к недержанию мочи. Вместе с тем, эксперты напоминают, что частое мочеиспускание может зависеть и от других факторов, а о связи этого симптома с дрожательным параличом можно говорить лишь при наличии других признаков болезни.

Так, зачастую о развитии синдрома паркинсонизма на начальном этапе может сигнализировать потеря обоняния и частые головокружения. Впоследствии к ним добавляется тремор конечностей и замедленные мышечные реакции. В комплексе факторов и ночные походы в туалет могут означать «старческое слабоумие». Ученые назвали первый «тревожный звоночек» болезни Паркинсона, но прежде чем делать выводы, следует проконсультироваться с врачом.