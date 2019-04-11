Пластика не нужна: Эксперты раскрыли секрет упражнений для молодости лица

Сегодня, 04:00

Разгладить возрастные складки и сделать мышцы лица упругими может любая женщина. Безопасной альтернативой пластической хирургии могут стать несложные домашние процедуры.

Погоня за вечной молодостью и красотой часто приводит женщин на операционный стол, что очень опасно для здоровья, да и результат может оказаться весьма драматичным, а исправить изуродованное лицо иногда просто невозможно. Кремы тоже неспособны вернуть эластичность мышцам, поэтому эксперты раскрыли секрет упражнений для молодости лица, благодаря которым никакая пластика уже не будет нужна.

1. В первую очередь следует заняться носогубными складками. Нужно двумя пальцами взять верхнюю губу за край и оттянуть ее вниз, потом глубоко вдохнуть, задержать дыхание и улыбнуться, натягивая щеки к кончикам ушей. Через 5 сек можно выдохнуть. Глубокий вдох и выдох должны быть медленными, а упражнение следует повторить трижды.

2. Далее нужно разгладить морщины у рта. Глубоко вдохнув, откройте рот, спрячьте губы внутрь и попробуйте сказать «У», потом вытяните губы трубочкой как будто говорите «О». После этого улыбнись так, чтобы напряжение в щеках стало чувствительным. Снова медленно глубоко вдохните и выдохните. Упражнение надо повторить три раза.

3. Для укрепления мышц рта возьмите верхнюю губу как в первом упражнении, но вместо оттягивания заострите кончики губ. Когда почувствуете напряжение, растяните губы в стороны на вдохе и отпустите на выдохе через пять секунд. Три повтора.

4. Вернуть упругость щекам можно так: приоткройте немного рот, захватите уголки пальцами так, чтобы большой палец был снаружи и слегка оттягивайте их вперед, затем двигая нижнюю часть щек к ушам. Упражнение повторить три раза, не забывая правильно дышать.

5. Сохранить упругость губ поможет самое простое из предложенных упражнений. Сначала сделайте цикл правильных вдохов и выдохов. Откройте рот и заверните губы внутрь. Затем произнесите «А» и оставайтесь в этом положении 5 сек, после чего пострайтесь ничего не меняя произнести «Ё» и снова замрите на 5 сек, после этого переходим к букве «И». Через пять сек сделайте несколько вдохов и повторите все еще три раза.

Ничего сложного в этих упражнениях нет, а эффект гарантирован уже через две недели ежедневных тренировок, уверяют эксперты.