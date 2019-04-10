Американские моряки слились с палубой корабля во время экспериментов с телепортацией

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Американские военные телепортировали эсминец на сто метров, но половина экипажа не смогла это пережить.

В 1955 году с американским уфологом связался человек, утверждавший, что стал свидетелем чудовищного эксперимента. На глазах случайного наблюдателя эсминец американских ВМС «Элдридж» на мгновение исчез, а после – материализовался на значительном удалении. Предполагается, что корабль интенсивно облучили свето- и радиоволнами, что позволило ему буквально перенестись в пространстве. Как позже выяснилось, из экипажа судна в 181 человек, уцелел лишь 21 моряк. Минимум 13 участников эксперимента погибли от воздействия мощного электромагнитного поля, а еще 27 человек остались в пограничном состоянии – материализовавшись в палубе корабля.

Страшный эксперимент проводился под руководством Альберта Эйнштейна, который сформулировал единую теорию полей. На ее основе свет был искажен, что сделало корабль невидимым. По сути, судно скрыли в «электромагнитном тумане», который позволил кораблю телепортироваться. Об этом говорит и единственный свидетель, который служил в торговом флоте. В своих воспоминаниях он упоминает о «зеленоватом тумане», который укрыл корабль. Судя по всему, эксперимент удался частично – корабль перенесли на другую верфь, но не все члены экипажа пережили действие мощнейших сил. Некоторые участники эксперимента пропали без вести, а кто-то сошел с ума. Но самая страшная участь ждала «частично телепортированных» моряков, молекулярная структура которых стала одним целым с палубой корабля.

Когда эксперимент с телепортацией стал достоянием общественности, командование американских ВМС никак не прокомментировало слухи, а в прессе начали появляться объяснения, которые сводились к одной теории - эксперимент был обычной попыткой противодействия магнитным минам. Дело в том, что морские мины того периода использовали магнитные взрыватели, которые реагировали на поле корабля, и моряки воюющих стран периодически проводили эксперименты по «размагничиванию». Его суть заключалась в создании гигантского электромагнита, который деактивировал магнитные мины. Некоторые авторы считали, что подобный эксперимент мог стать объектом домыслов. Но это считается попыткой отвлечь людей от реальных случаев телепортации?

Недавно произошло два события, прямо связанные с попытками обойти время и пространство. Так, несмотря на сложные отношения двух стран, представители NASA высказали предположение об объединении усилий со специалистами «Роскосмоса». Но самое интересное – это последовавшие события. Уже в этом месяце на МКС отправится новый робот Astrobee, который может быть попыткой повторить телепортацию на безлопастном расстоянии.

Официально новый робот представляет собой лишь портативный манипулятор, который станет дополнительными «глазами» и «руками» астронавтов. Стоит отметить, что это странный функционал для результата многолетних работ. Уфологи считают, что реальное назначение Asrobee – телепортация небольших объектов. После провала первой попытки обойти пространственно-временные рамки в 1943 году, работы в этом направлении не прекратились. А эксперименты перенесли в открытый космос – от посторонних глаз.