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Телескопы засекли движение Планеты Х неподалёку от Солнца. «Звезда смерти» летит к Земле гораздо быстрее, чем считалось ранее. Человечество вряд ли успеет найти спасение на Марсе или Луне и колонизировать Солнечную систему, заявили уфологи.

Недавно полёт Нибиру уфологи сфотографировали прямо у Солнца с помощью сверхмощных телескопов. Исследователи космоса также заметили множество НЛО вблизи небесного светила. По-видимому, корабли нибируанцев удалось запечатлеть в тот момент, когда они подлетали к звезде, чтобы пополнить свои запасы топлива. Нибиру, похоже, восполнила утраченные ресурсы и успела приблизиться к Земле на рекордно близкое расстояние, ведь очевидцы в России сумели увидеть её собственными глазами. Снимки, демонстрирующие расположение Планеты Х по отношению к Солнцу, были получены в Липецке на камеру обычного мобильного телефона, что говорит о невероятных размерах Нибиру, отчётливо виднеющейся даже на фоне громадной звезды. Пресса лишь подлила масла в огонь столь тревожных событий, сообщив о намерениях NASA создать международную исследовательскую программу по освоению Луны.

Представители «Роскосмоса» спешно согласились стать частью программы при условиях равного сотрудничества, несмотря на многолетнее соперничество с американским космическим агентством. Альтернативные исследователи считают, что «Роскосмос» в панике вступает в союз с NASA для защиты Земли от приближения Нибиру, которая своим гравитационным воздействием может положить конец всей земной жизни. Луну обе сверхдержавы, видимо, будут использовать для базирования новейшего вооружения, предназначенного для изменения орбиты Нибиру или даже её полного уничтожения. Размещение подобных установок на Земле вызвало бы всеобщую панику, поэтому лунное базирование поможет сберечь миллионы жизней. Кроме того, NASA и «Роскосмос» могут использовать Луну как ковчег, сооружая сеть подземных бункеров для выживания наиболее важных членов человеческого общества и образцов животных. На плечи выживших в таком случае падёт бремя возрождения человечества, когда природные условия на Земле позволят вновь заселить её живыми организмами.