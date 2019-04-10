Корабль Нибиру завис над Москвой - Пришельцы испугались атаки «Роскосмоса» и отправили планету Х к Земле

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Инопланетяне начали появляться в городах России, скрывая свои корабли-разведчики за тучами. Планета Х выдвинулась от Солнца к Земле, опасаясь, что «Роскосмос» и NASA рассекретят её присутствие на Марсе и Луне. Ануннаки начали работать на опережение, считают уфологи.

В Москве на днях случайные очевидцы заметили странную тень, покрывавшую огромную площадь облаков, сразу же зафиксировав необычное явление на камеру. После этого в Новосибирске россияне запечатлели странные образования в небе, которые мог оставить инопланетный корабль. Уфологи считают, что пришельцы умеют маскировать свой транспорт с помощью невидимости, из-за чего в Новосибирске люди видели лишь следы от их двигателей, а в Москве незримый объект всё же отразился на облаках за счёт солнечного света. Кроме того, метеориты необычной формы и свечения за последние пару недель упали сразу в нескольких городах России. На фоне активных намерений «Роскосмоса» по колонизации Луны и Марса уфологи сделали вывод, что над Москвой завис настоящий корабль разведчиков с таинственной планеты Нибиру, которую ранее с помощью сверхмощных телескопов учёные наблюдали поблизости с Солнцем. До этого приближение планеты-убийцы скрывало сияние небесного светила, но с тех пор Нибиру так сильно приблизилась к Земле, что в Липецке на днях очевидцы увидели её безо всякой навороченной оптики.

Опытные конспирологи на тематических ресурсах положили, что ануннаки попросту испугались потенциальной атаки «Роскосмоса» по их лунным базам, и возможности их обнаружения на Луне и Марсе. Поэтому они якобы и отправили на Планету Х послание о намерениях человечества колонизировать планеты-базы в недрах Солнечной системы. Уфологи уже давно подозревали, что нибируанцы обладают сложнейшими технологиями, способными корректировать полёт Нибиру, поэтому не исключено, что они могут ускорить её приближение к Земле. Однако, лишь малая часть мирового научного сообщества действительно верит в Нибиру и её обитателей, ведь до сих пор ни один из учёных не смог со 100% точностью доказать её приближение к Голубой планете. К тому же уфологи часто ошибаются, принимая обычные природные явления за знаки инопланетного присутствия.