No Homo Sapiens: Первооткрыватель Нибиру опроверг теорию Дарвина

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Ученый, открывший планету Нибиру, опровергает дарвиновскую теорию происхождения человечества, настаивая на инопланетном заселении.

Вопрос происхождения человека не первое столетие будоражит умы учёных. Главная теория, принадлежащая Чарльзу Дарвину, относит людей к приматам вида Homo Sapiens. Однако непоколебимая дарвинская теория с развитием науки всё чаще подвергается критике исследователей, убеждённых во внеземном происхождении человеческой расы и её связи с недоступной пока 10-й планетой Солнечной системы - Нибиру.

В пользу нибируанского происхождения человечества говорят тексты древнейшей в мире цивилизации – шумеров, чья коренная территория была прозвана «колыбелью жизни». Первым связь между вероятным способом зарождения человечества и писаниями шумеров нашёл американский учёный и писатель Захария Ситчин, ставший первооткрывателем Нибиру.

Как следует из гипотезы учёного, тщательно изучившего древние писания, именно коренная цивилизация далёкого Нибиру – аннунаки - заселила Землю людьми. В шумерских текстах, упоминающих о 10-й планете, аннануки выступают в качестве богов. Именно так воспринимали своих инопланетных создателей древние люди, был уверен Ситчин.

Несмотря на то, что научное сообщество не восприняло всерьёз данную теорию, многочисленные наблюдения и свидетельства простых очевидцев, появляющиеся с завидной регулярностью, косвенно подтверждают наличие не открытой пока человечеством далёкой планеты. В силу малого числа приверженцев нибируанской теории происхождения людей и недоступности загадочной планеты поиск материальных доказательств затруднён.

Не находит поддержки гипотеза Ситчина у шумерологов, которые уверены, что все догадки ученого строятся лишь на любительских знаниях и собственных заблуждениях.