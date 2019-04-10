«Парящий червь с Нибиру»: В США обнаружили неопознанный летающий объект необъяснимой формы

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В небе над американским штатом Джорджия обнаружили уникальный НЛО, которого нет ни в одном уфологическом каталоге.

Житель США заметил странный вытянутый объект, когда проезжал на своём автомобиле по сельской местности штата Джорджия. Внимательный американец тут же достал телефон и снял его на камеру.

На первый взгляд может показаться, что на видео снято вовсе не НЛО, а просто грязь или царапина на автомобильном стекле. Однако, через несколько секунд просмотра становится очевидно, что объект скрывается за деревьями и немного меняет свою форму, то есть явно находится в небе далеко от наблюдателя.

Принимая во внимание видимые размеры НЛО и учитывая, что для водителя он будто не двигался с места, можно сделать вывод: он летел не очень быстро или вовсе «завис», а его размеры — колоссальны. Либо объект двигался с одной скоростью и в одном направлении с автомобилем, что кажется намного менее вероятным. Впрочем, возможно пока американец удивлённо снимал НЛО, инопланетяне внимательно следили за ним.

При рассуждении о происхождении объекта конспирологи однозначно заявили — дом «парящего червя» находится на печально известной планете Нибиру. Именно оттуда, по мнению конспирологов, и прилетает большинство НЛО.

Странное, ранее никогда не наблюдавшееся, поведение и форма объекта озадачили уфологов. По их словам, такого летательного аппарата нет ни в одном каталоге НЛО. Если, конечно, это летательный аппарат.

Никто не знает, как выглядят внеземные формы жизни. Возможно, этот «червь» - гость из другого мира, которому не нужны ни средства передвижения, ни скафандры. В массовой культуре есть множество представлений о меняющих форму пришельцах, биология которых на столько отличается от нашей, что кажется почти невозможной. Как, например, зависшая в воздухе чёрная «палка» огромных размеров.